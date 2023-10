Prolongation au PSG, Mbappé regrette !

Thibault Morlain

En 2022, tout le monde s'attendait à voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid. Arrivant alors au terme de son contrat avec le PSG, le Français voyait son arrivée en Espagne être annoncée comme actée. Finalement, Mbappé a signé un nouveau contrat avec Paris, le liant alors jusqu'en 2024 avec une année supplémentaire en option. Un choix que regrette aujourd'hui le principal intéressé.

Cela fait maintenant un petit moment que le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé et l'intérêt est réciproque. L'attaquant du PSG ne s'en est jamais caché, c'est un fan de la Casa Blanca et ce depuis son plus jeune âge. On s'attend donc à le voir au Real Madrid un jour ou l'autre et pour Mbappé, ça aurait pu arriver à l'été 2022. A quelques semaines d'être libre, le numéro 7 du PSG a finalement prolonger.

Mbappé - Luis Enrique : Le PSG doit désamorcer la bombe https://t.co/XH8mYao9iT pic.twitter.com/qhVxcq1JCX — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

« Mbappé dira qu'il regrette cette décision »

A ce moment, tout le monde voyait Kylian Mbappé au Real Madrid. C'était quasiment acté aux yeux de tout le monde. Sa prolongation au PSG a finalement tout chambouler. Un choix que Mbappé regrette aujourd'hui ? C'est ce qu'on annonce au Real Madrid. Rapporté par AS , José Manuel Otero , membre du conseil d'administraton, a lâché : « Si on lui demande aujourd'hui et qu'il est sincère et qu'il parle, Mbappé dira qu'il regrette cette décision ».

« Ils l'ont inondé d'argent »