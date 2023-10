Annoncé à l’OM, il affole l’Europe

Axel Cornic

Choix de Pablo Longoria, Marcelino n’aura pas fait long feu à l’Olympique de Marseille. Après seulement sept rencontres, le technicien espagnol a décidé de quitter son post, suite notamment à des tensions avec certains groupes de supporters. C’est finalement Gennaro Gattuso qui l’a remplacé, mais plusieurs noms étaient évoqué à l’OM… dont celui de Marcelo Gallardo.

Alors que les résultats étaient loin d‘être catastrophique, l’OM a vu exploser une petite crise, qui a débouché sur le départ pur et simple d’un Marcelino pourtant chargé de guider le nouveau projet. Une situation qui a poussé Pablo Longoria a ratisser le marché pour lui trouver un successeur le plus rapidement possible.

OM : Le plan de Gattuso est dévoilé https://t.co/09NsQl9woh pic.twitter.com/HCLU3IDahb — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

L’OM a pensé à Gallardo

Plusieurs pistes ont été étudiées avec notamment celle menant à Christophe Galtier, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a refusé de prendre les rênes de l’OM. Celui de Marcelo Gallardo est également un nom qui a beaucoup circulé, mais le président Longoria a finalement décidé de se tourner vers Gennaro Gattuso.

Après Séville, place au Napoli