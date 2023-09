EXCLU - Mercato : Christophe Galtier a refusé l’OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Pour remplacer Marcelino, l’OM s’est tourné vers Gennaro Gattuso. Mais selon nos informations, Pablo Longoria pensait d’abord et avant tout à Christophe Galtier. Mais ce dernier a décliné la proposition, préférant prendre du recul durant une année sabbatique.

Ce samedi, contre l’AS Monaco (21h), Gennaro Gattuso disputera son tout premier match sur le banc de l’Olympique de Marseille. Après l’officialisation de son arrivée cette semaine, le sulfureux italien a la lourde mission de relever un OM en pleine crise. Pour autant, l’ancien du Milan AC n’était pas le premier choix de Pablo Longoria. Ce dernier a en effet proposé le poste à un Français, Christophe Galtier. Natif de Marseille et libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Galtier cochait toutes les cases.

Galtier à l’OM, l’échec était annoncé https://t.co/sKGJLw5SRi pic.twitter.com/fJnJ6TMrkH — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

C’est Galtier qui a dit non

Selon nos informations, Christophe Galtier était la priorté de Pablo Longoria pour le poste d’entraîneur de l’OM. Mais le Marseillais n’a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite. Comme le10sport.com l’a révélé le 11 juillet dernier, Christophe Galtier souhaite se reposer et prendre une année sabbatique : « Sauf offre exceptionnelle, le double champion de France laissera passer les opportunités de l’été et reviendra, plus probablement à l’été 2024 sur le marché ». L’offre de l’OM était une vraie opportunité pour lui de réaliser son rêve marseillais. Pas dans ce contexte. Et pas maintenant, lui qui a rendez-vous avec la justice le 15 décembre prochain.

Priorité à l’étranger pour Galtier

Le train de l’OM vient de passer. Difficile de savoir s’il repassera un jour pour cet enfant de la cité phocéenne. Mais nos sources indiquent que le cœur de Galtier n’est pas à un retour en Ligue 1. S’il souhaite attendre 2024 pour envisager un retour, il priorise très nettement une aventure à l’étranger plutôt qu’en France. Son CV parle pour lui. Bâtisseur à l’ASSE, champion de France avec Lille et gestionnaire de stars au PSG, Christophe Galtier a des arguments pour plaire en Europe.