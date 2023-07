EXCLU - Mercato - PSG : Christophe Galtier vers une année sabbatique ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Démis de ses fonctions d’entraîneur au PSG, Christophe Galtier se retrouve sur le marché des entraîneurs, libre de tout contrat. Sollicité par plusieurs clubs, le technicien français semble vouloir prendre le temps de récupérer et digérer les épreuves des derniers mois. Selon nos sources, Galtier pourrait prendre son temps avant de remonter en selle.

Après plusieurs semaines de négociation, le PSG et Christophe Galtier ont fini par trouver un accord. Une séparation douloureuse pour l’entraîneur français, fortement marqué par les événements des derniers mois. Après un début d’aventure prometteur, son idylle parisienne a tourné court au moment de basculer en 2023. Ligue des Champions, Coupe de France et affaire extrasportive : Galtier a pris un mur sur mur.

Galtier prend très cher…

Selon nos sources, Christophe Galtier est profondément marqué, touché, par ce qui a pu le toucher ces derniers mois. Un état qui dépasse largement le cadre du sport et qui explique, en grande partie, la décision du PSG de ne pas poursuivre sa collaboration avec Christophe Galtier. En effet, comme le10sport.com l’a écrit à plusieurs reprises, Luis Campos et ses équipes souhaitaient voir leur entraîneur rester en poste. Ensemble, ils travaillaient déjà sur la saison 2023-2024 et les contours de l’effectif à venir. Mais au sortir d’une réunion décisive à la fin de la saison et du titre de champion de France, Luis Campos a compris l’étendue des dégâts. Christophe Galtier n’était plus en capacité de conduire ce PSG. Comme il ne semble pas prêt à reprendre du service ailleurs.

C’est confirmé, le PSG a tenté un gros coup pour oublier Messi https://t.co/wCoVtgVt99 pic.twitter.com/IwcfQd96VE — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Prendre le temps de se reconstruire

Selon nos informations, il est fort probable que Christophe Galtier ne reprenne pas du service tout de suite. S’il est exact que l’entraîneur tricolore dispose de sollicitations, en Europe et ailleurs, il semble vouloir prendre son temps pour se reconstruire et digérer tout ce qui a pu lui arriver. Les accusations de racisme, les auditions et l’affaire rendue publique sont autant d’éléments qui pèsent sur son envie de ne pas reprendre un club à court terme. Sauf offre exceptionnelle, le double champion de France laissera passer les opportunités de l’été et reviendra, plus probablement à l’été 2024 sur le marché.