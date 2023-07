PSG : La mèche est vendue pour le transfert de Mbappé

La rédaction

Le PSG ne se fait plus d'illusion dans le dossier Kylian Mbappé. En interne, on n'imagine pas voir l'international français rester au sein de la capitale la saison prochaine. Selon un journaliste espagnol, le Real Madrid devrait boucler le deal dans les prochains jours et acter l'arrivée de la star française.

Pour Kylian Mbappé, ça sent la fin. Mais ce n'est pas de sa volonté. Le joueur de 24 ans a répété à de nombreuses reprises qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au PSG. Mais le club refuse d'accéder à ses demandes en raison de son refus de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Afin d'éviter de le voir partir libre l'année prochaine, le PSG a l'intention de le mettre en vente cet été. A en croire Ramon Alvarez de Mon, le Real Madrid a de grandes chances de conclure le deal dans les prochains jours.

Le dénouement serait imminent

« Le Real Madrid est de plus en plus clair que le dénouement de cette histoire est imminent, que la fin est proche. Le PSG en avait marre de cette situation, ainsi que le Qatar, car l'image est très importante pour eux et ils n'arrivent pas à convaincre Mbappé de renouveler. Pour cette raison, ils envisagent la vente. Le PSG et le Qatar ne conçoivent pas que Mbappé soit libre en 2024, ça n'entre pas dans leurs plans. Le Real Madrid commence à assimiler ça aussi » a lâché le joueur espagnol dans des propos rapportés par Bernabeu Digital.

Le PSG s'attend à un départ de Mbappé