Mbappé - PSG : Le Real Madrid a peur du coup de folie

Axel Cornic

Un peu plus d’un an après sa prolongation record, Kylian Mbappé anime une nouvelle fois le mercato du Paris Saint-Germain. Car la star française ne souhaite pas prolonger et pour éviter de le perdre libre en juin 2024, le club parisien aurait l’intention de boucler un transfert. Forcément, le Real Madrid n’est jamais très loin...

On prend les mêmes et on recommence. En mai 2022, le Real Madrid vivait une désillusion totale avec la prolongation de Kylian Mbappé au PSG et la presse espagnole assure que l’échec n’aurait toujours pas été digéré. Mais l’avenir de la star française fait une nouvelle fois la Une en ce mercato et évidemment, les Madrilènes semblent être les favoris.

PSG : Luis Enrique débarque avec un énorme renfort https://t.co/Hz3b3D5sNc pic.twitter.com/gXC4tPmm2S — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Un trou béant laissé par Benzema

Il faut que cet été, le Real Madrid a perdu un très gros nom avec Karim Benzema. C’est Joselu qui est arrivé à ce poste, mais difficile de croire que ce sera lui le fer de lance de l’attaque. Car les Madrilènes semblent être obligés de frapper un très gros coup. Ils sortent d’une saison blanche et surtout, ont vu leur grand rival le FC Barcelone remporter la Liga la saison dernière.

Déjà un accord pour 2024 ?

Pourtant, rien ne semble bouger au Real Madrid. Plusieurs médias de l’autre côté des Pyrénées assurent que Florentino Pérez ne souhaiterait pas faire d’offre pour Kylian Mbappé, qui sera libre dans moins d’un an. Et justement, Sky Sports a récemment confirmé les indiscrétions autour d’un accord d’ores et déjà trouvé pour une arrivée de Mbappé en dès juillet 2024, lorsqu’il ne sera plus sous contrat avec le PSG.

La Premier League fait trembler le Real Madrid