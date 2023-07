PSG : Le transfert de Mbappé est annoncé

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé et le PSG : c'est (presque) terminé. C'est en tout cas le son de cloche venant d'Espagne où l'on se passionne de ce feuilleton. Alors que son transfert semble peu à peu inéluctable lorsque l'on analyse les différentes sorties médiatiques, la fin du feuilleton pourrait bien être plus rapide que prévu et intervenir avant la fin de la semaine.

Et si le PSG se préparait à vivre un troisième départ important cet été ? Après ceux de Lionel Messi et Sergio Ramos, un autre pourrait rapidement suivre, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Kylian Mbappé. Le Bondynois, encore en vacances ne sait pas s'il sera présent à la reprise de l'entraînement pour les internationaux lundi prochain. La découverte du nouveau centre d'entraînement du PSG pourrait être rapide pour le numéro 7 parisien...

«Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible »

Déjà ce week-end, Kylian Mbappé semble avoir indirectement acté son départ du PSG : « Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG (pour gagner la Ligue des Champions), ce n'est pas trop une question pour moi, lance Kylian Mbappé à France Football . On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus. »

PSG : La mère de Mbappé annonce sa prochaine destination https://t.co/EASzY2UVAy pic.twitter.com/K7Ng6q4LKq — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

«Le Real Madrid pense que la saga Kylian Mbappé se terminera cette semaine»