Mercato : L’énorme coup à 200M€ du PSG pour Mbappé

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé et le PSG : ça commence à sentir la fin. Arrivé dans le club de la capitale en 2017, le crack de Bondy pourrait quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été. Pour le moment, rien n'est encore officiel mais cela pourrait arriver assez vite et le montant aurait même fuité puisque l'opération pourrait aller jusqu'à plus de 200M€.

Après Sergio Ramos et Lionel Messi, le PSG souhaite encore vendre des joueurs pour respirer au niveau de la masse salariale, déjà particulièrement lourde. Et le récent dossier épineux concernant Kylian Mbappé pourrait bien leur rendre service puisqu'il ne serait plus très loin du Real Madrid désormais. En Espagne, la presse s'affole sur ce transfert, estimant que tout serait déjà fait. Le montant de ce transfert historique serait même déjà connu.

Le point de non-retour atteint ?

En plus du récent épisode des courriers envoyés, la tension a augmenté d'un cran le week-end dernier, lors de la parution de l'interview de Kylian Mbappé pour France Football . Le Bondynois y tacle notamment le PSG, estimant d'une part qu'il ne regrette qu'une chose, la finale de la Coupe du monde, avant d'embrayer sur la Ligue des Champions avec le PSG : « Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG (pour gagner la Ligue des Champions), ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point » a expliqué la star française. « Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. »

« L'opération dépasserait les 200 millions d'euros »