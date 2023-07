Mercato : Le PSG va dégainer, un énorme transfert se confirme

Alexis Brunet

Le PSG est en train de réaliser un mercato de grande envergure. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, Paris a annoncé cinq recrues en l'espace de quatre jours. Cela devrait un peu se calmer dans le futur, mais le club de la capitale cherche toujours d'autres renforts. Luis Campos désire plus que tout attirer Bernardo Silva, et justement, il pourrait bientôt passer la seconde.

Le PSG vise du lourd pour son attaque cet été. Avec l'avenir flou de Kylian Mbappé, combiné à celui de Neymar, ainsi que le départ de Lionel Messi, Paris doit donc réussir au moins un gros coup. Le club de la capitale a parfaitement ciblé son besoin, pour remplacer le champion du monde argentin, Luis Campos veut Bernardo Silva.

La piste Bernardo Silva ne date pas d'hier

Ce n'est un secret pour personne, que le PSG est intéressé par Bernardo Silva. Le10sport.com vous révélait cette information le 3 juin dernier. Paris dispose d'un sacré atout dans sa manche, en la personne de Luis Campos. C'est ce dernier qui a fait venir le Cityzen, à l'AS Monaco il y a quelques années. Les deux hommes se connaissent très bien, et en plus, le milieu offensif s'entend très bien avec un certain Kylian Mbappé.

Paris va accélérer pour Bernardo Silva