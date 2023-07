Mercato : Le PSG est en feu, quelle doit être la prochaine recrue ?

La rédaction

Depuis le début du mercato, en incluant la nomination de Luis Enrique en tant qu’entraîneur, le PSG compte 6 recrues. Mais le mercato est loin d’être terminé, d’ailleurs, le comité de direction du Paris Saint-Germain est bien parti pour poursuivre sur sa lancée. Selon vous, qui doit être la prochaine recrue parisienne ? C’est notre sondage du jour !

Les journées se suivent et se ressemblent du côté du PSG. Depuis l’annonce de la nomination de Luis Enrique mercredi, le Paris Saint-Germain a multiplié les officialisations de recrues. Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Lucas Hernandez sont officiellement des joueurs du PSG. En attendant Cher Ndour. Mais le comité de direction du Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Randal Kolo Muani en approche ?

Le recrutement d’un attaquant de pointe est toujours d’actualité au PSG pour combiner avec ou sans Kylian Mbappé selon le dénouement du feuilleton entourant son avenir. Randal Kolo Muani serait devenu la priorité du PSG dans ce secteur de jeu selon Le Parisien et L’Équipe . Selon SPORT , l’arrivée de l’international français en provenance de l’Eintracht Francfort serait même imminente. Et après ?

Veiga, Silva, Félix, Lloris ?