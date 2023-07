La presse espagnole insiste, un transfert surprise pour l’OM ?

Axel Cornic

Alors que le Paris Saint-Germain enchaine les recrues depuis le début du mois de juillet, l’Olympique de Marseille est assez calme. Pourtant, Marcelino est arrivé et Pablo Longoria peut désormais planifier le mercato main dans la main avec son nouvel entraineur et à l’étranger on assure que l’OM va passer la seconde... et le prochain coup pourrait venir d’Espagne.

Les entrainements ont repris à l’OM, mais le mercato est en retard. Car les qualifications pour la Ligue des Champions arrivent dans un mois et il reste encore beaucoup de chantiers importants à régler pour Pablo Longoria !

L’OM dément pour Correia...

C’est le cas au poste de latéral, puisqu’à gauche c’est la grande pénurie et à droite, on ne trouve que Jonathan Clauss comme véritable cador. Justement, Longoria aurait décidé de tenter le pari avec Thierry Rendall Correia, jeune latéral droit du FC Valence... mais cette piste a rapidement été démontée, puisque l’OM aurait démenti ces informations auprès de La Provence .

De l’autre côté des Pyrénées on ne lâche pas