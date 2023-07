Il recale l’OM et raconte tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le viseur de l’OM comme étant une piste à l’étude pour le poste d’entraîneur, Franck Haise a finalement décidé de continuer sa belle aventure à la tête du RC Lens. Et le technicien nordiste, très épanoui à la tête de Sang et Or, justifie en détail cette décision forte pour son avenir.

Après l’annonce de la démission d’Igor Tudor, l’OM a cherché pendant plusieurs semaines son nouvel entraîneur. Pablo Longoria a finalement jeté son dévolu sur Marcelino, mais avant la nomination du technicien espagnol, d’autres pistes ont été évoquées pour le club marseillais, comme Franck Haise par exemple.

Coup de théâtre, l’OM prépare un transfert retentissant https://t.co/VDJcj73MVt pic.twitter.com/uqWhsY2JCs — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

« Il y a eu des sollicitations »

Interrogé par France Football, l’entraîneur du RC Lens confirme avoir été approché cet été : « Je vais vous faire une réponse très simple. Ce sera celle d'un Normand, d'un Breton d'adoption et de Lensois de coeur, comme vous voulez. Il y a eu des sollicitations, ce n'est pas la première année », confirme Franck Haise.

« Un endroit où je me sens bien »