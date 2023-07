Le boss du RC Lens fait une énorme annonce pour son avenir

Arnaud De Kanel

Après avoir mené le RC Lens vers les sommets en Ligue 1, Franck Haise s'est logiquement retrouvé sollicité. L'entraineur des Sang et Or a fait le choix de la continuité et il poursuivra au moins une saison supplémentaire à Bollaert. Sa décision a été prise plus rapidement que prévu.

L'histoire d'amour va continuer entre le RC Lens et Franck Haise. Conforté à son poste de manager général, le natif de Mont-Saint-Aignan avoue avoir repoussé différentes sollicitations pendant l'été. Bien décidé à disputer la Ligue des champions et à amener le RC Lens encore un peu plus haut, Franck Haise a préféré rester. Sa vision est partagée par l'ensemble des décideurs du club et c'est notamment pour cela qu'il continuera la saison prochaine.

«Je voulais être sûr qu'on continue à être alignés»

« Je n'ai pas dit que je partirais (il est sous contrat jusqu'en 2027), mais il était légitime que je me pose avec ma direction. Je voulais être sûr qu'on continue à être alignés. Je n'ai pas demandé de garanties, ce n'était pas un délire de dire "il faut garder lui et lui", je suis aussi manager général donc je sais qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Il était question de la façon dont on voit les prochaines années », a reconnu Franck Haise dans un entretien accordé à France Football . Le manager général du RC Lens a longuement discuté avec ses dirigeants.

«Ma décision intime a été rapidement prise»