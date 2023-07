L’OM lâche son verdict pour ce transfert à 20M€

Thibault Morlain

Après Geoffrey Kondogbia, Pablo Longoria voulait encore aller piocher à l’Atlético de Madrid. Alors que l’OM a besoin de monde au poste de latéral, le club phocéen avait coché le nom du défenseur gauche, Renan Lodi. Un transfert visiblement fixé à hauteur de 20M€ par les Colchoneros et voilà que l’OM aurait pris sa décision concernant cette opération.

Pour ce mercato estival, les chantiers sont nombreux à l’OM. C’est notamment le cas avec les latéraux. Pol Lirola et Jordan Amavi n’étant pas désirés, il n’y a plus que Jonathan Clauss pour 4 places. Il faut donc du monde à droite, mais aussi à gauche. Pablo Longoria s’active donc pour trouver du sang neuf pour Marcelino et différents noms circulent du côté de l’OM.

Transferts : Il choisit l’OM, du très lourd est annoncé ! https://t.co/sTx7fnfWKt pic.twitter.com/8yndizN6RB — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Renan Lodi à l’OM ?

Dernièrement, il a ainsi été question d’un intérêt de l’OM pour Renan Lodi. Après Geoffrey Kondogbia, Pablo Longoria ciblait ainsi un nouveau joueur de l’Atlético de Madrid avec le latéral brésilien. Mais les Colchoneros ne comptent visiblement faire aucun cadeau puisque le prix de 20M€ aurait été fixé pour Lodi.

C’est non !