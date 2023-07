Transferts : C’est annoncé, l’OM prépare une folie pour cet été

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier avec l'étiquette de grande star, Alexis Sanchez n'est plus sous contrat avec l'OM et rien ne dit qu'il retournera à Marseille pour participer à la prochaine saison de Ligue 1. En attendant une décision définitive de la part du Chilien, le club marseillais travaille en coulisses sur le mercato. Directeur du football, Javier Ribalta n'a pas caché ses ambitions.

Alexis Sanchez pourrait laisser un grand vide à l'OM. Auteur d'une très bonne saison, l'ancien du FC Barcelone et de l'Inter n'a toujours pas renouvelé son contrat, ce qui inquiète la direction marseillaise. L'OM est conscient qu'il sera difficile de le conserver et travaille déjà sur le recrutement d'une autre star.





L'OM à la recherche de sa prochaine star

« On cherche toujours à améliorer l’effectif donc il faut recruter des grands joueurs. Maintenant il y a l’Arabie saoudite, l’Angleterre évidemment, ce n’est pas facile. Mais on doit saisir les opportunités et je pense qu’on peut trouver des grands joueurs » a lâché Javier Ribalta aux Réservistes.

« On a des discussions avec des joueurs qui ont un haut niveau »