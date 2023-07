L’OM balance sur ce transfert à 32M€ !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après avoir cherché un attaquant pendant un long moment, l’OM a cassé sa tirelire pour s’offrir Vitinha. Le buteur portugais est arrivé pour 32M€ à Marseille mais peine encore à montrer l’étendue de son talent. Javier Ribalta s’est confié sur les débuts difficiles de la recrue la plus chère de l’histoire du club marseillais.

L’hiver dernier, l’OM a réalisé un gros mercato. Les dirigeants marseillais ont fait venir Azzedine Ounahi, Ruslan Malinovskyi mais surtout Vitinha. L’attaquant portugais est la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM mais il peine à s’incorporer dans sa nouvelle équipe. En six mois, Vitinha n’aura mis que deux buts avec Marseille. Un bilan assez maigre qui suscite forcément de l’inquiétude chez les supporters.

Vitinha vit des débuts compliqués

Après un Euro Espoirs difficile, Vitinha est parti en vacances. L’arrivée de Marcelino pourrait l’aider à se relancer puisque le coach espagnol a l’habitude de jouer en 4-4-2. En attendant de voir la première saison pleine de la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM, Javier Ribalta s’est confié sur ce feuilleton épineux.

Ribalta a confiance pour Vitinha