Mercato : La signature d’une star attendue, l’OM annonce la couleur

L’OM vient de lancer son mercato avec le recrutement de Geoffrey Kondogbia. La priorité des dirigeants marseillais est la prolongation d’Alexis Sanchez qui est arrivé au terme de son contrat le 30 juin dernier. Javier Ribalta, le directeur du football olympien, s’est exprimé sur ce dossier.

L’avenir d’Alexis Sanchez est au cœur de toutes les discussions du côté de l’OM. L’international chilien est arrivé en fin de contrat le 30 juin dernier et il n’a toujours pas pris de décision concernant son futur. L’OM continue de discuter avec l’entourage de l’ancien joueur d’Arsenal comme l’a confié Javier Ribalta.

«Je ne peux pas dire aujourd’hui qu’il va continuer»

« Maintenant on a discuté, on a attendu le nouveau coach, on va voir dans les prochains jours. C’est vrai qu’il a des offres importantes mais on doit discuter avec le nouvel entraîneur, lui avec son entourage. Je ne peux pas dire aujourd’hui qu’il va continuer parce que je ne sais pas », a déclaré le directeur du football de l’OM dans un entretien accordé à l'émission Les Réservistes.

L’OM attend toujours pour Sanchez