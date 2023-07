Mbappé trahit le PSG, c’est la stupéfaction

Alexis Brunet

Tôt ou tard, Kylian Mbappé quittera bien le PSG un jour, et Nasser Al-Khelaïfi souhaite que cela soit le plus tard possible, sauf si son protégé ne prolonge pas dans les prochaines semaines. Le Français a fait savoir qu'il ne compte pas apposer sa signature sur un nouveau bail, de quoi créer la stupéfaction au sein du club de la capitale qui pense que l'attaquant a déjà un accord avec le Real Madrid, pour une arrivée libre en 2024.

Lors de son arrivée en 2017, Kylian Mbappé n'était pas le plus gros coup de l'été pour le PSG. Le club de la capitale mettait la main aussi cette année-là sur Neymar. Recruté pour 222M€ au FC Barcelone, il était la nouvelle grosse star parisienne, qui devait mener sa formation à la victoire finale en Ligue des Champions. Près de six ans plus tard, les rôles se sont échangés. Et si le club de la capitale ne serait pas contre un départ du Brésilien, la tendance est radicalement différente avec Kylian Mbappé. Cependant, la situation contractuelle du joueur relance tous les plans aujourd'hui.

Le PSG pense que Mbappé a un accord avec le Real Madrid

Chaque parole du Français fait l'effet d'une bombe. Il y a quelques semaines justement, il informait son club qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi souhaite faire changer d'avis son attaquant et lui a lancé un ultimatum, avec au choix une prolongation ou un transfert dès cet été. Selon les informations de RMC Sport , et de Sky Sports , le PSG suspecte le crack de Bondy d'avoir déjà un accord avec le Real Madrid, pour une arrivée libre en 2024. Cela expliquerait pourquoi il ne souhaite pas prolonger l'aventure à Paris.

La place est libre au Real

Au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait arriver dans des conditions idéales. Il recevrait alors une grosse prime à la signature, mais il aurait surtout une place de choix garantie. Karim Benzema a quitté la Casa Blanca cet été, et il n'a pas été remplacé. L'attaquant parisien pourrait donc récupérer cette place, et même prendre le numéro neuf, qui est maintenant libre.