Accord trouvé pour Kylian Mbappé, le PSG hallucine

Présent face à la presse cette semaine, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l’ultimatum fixé par le PSG à Kylian Mbappé qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat. Une prolongation ou un départ cet été sont donc les deux seules options envisagées côté parisien, mais l’international français campe sur ses positions, de quoi faire craindre le pire au club de la capitale.

« Nous voulons qu’il reste mais il ne peut pas partir gratuitement. » Présent face aux journalistes cette semaine à l’occasion de la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré clair concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Le PSG souhaite évidemment conserver son joyau, à condition que celui-ci prolonge son bail. À défaut d’une signature sur un nouveau contrat, Kylian Mbappé sera donc poussé vers la sortie.

Al-Khelaïfi s’agace

« C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement , a ajouté le président du PSG. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu. »

Le PSG pense que Mbappé a déjà dit oui au Real Madrid pour 2024