Mbappé, João Félix… Toutes les infos mercato du 7 juillet

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé ne veut que le Real Madrid en 2024

L’EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur le malaise entre Kylian Mbappé et le PSG, et indique que le Real Madrid est la seule option envisagée par l’attaquant français pour son départ programmé dans un an. Par ailleurs, le quotidien sportif indique que Mbappé sera bien présent à la reprise de son entraînement au PSG, prévu aux alentours du 20 juillet, ainsi que pour la reprise du championnat le 12 août prochain face à Lorient. Son départ ne se fera donc pas cet été.



PSG : Le feuilleton Mbappé relancé… par Benzema ?

Selon les révélations de MARCA , le PSG estime que Kylian Mbappé aurait retourné sa veste subitement après le départ surprise de Karim Benzema pour Al-Ittihad, alors que tout portait à croire qu’il prolongerait son contrat au Real Madrid jusqu’en 2024. D’autant plus qu’avant cet épisode, les négociations pour sa prolongation allaient bon train avec notamment des investissements communs entre le PSG et le clan Mbappé.



PSG : Luis Enrique fonce sur João Félix

Le quotidien espagnol AS révèle ce vendredi que João Felix envisage un départ de l'Atlético de Madrid cet été, et voudrait rallier le PSG où Luis Enrique lui porte un vif intérêt malgré son expérience en prêt plutôt mitigée à Chelsea cette saison. À noter que club madrilène ne s'opposera pas au départ de son attaquant portugais en cas d'offre avoisinant les 100M€.



Le RC Lens refuse encore une offre pour Openda

Le feuilleton Loïs Openda continue au RC Lens ! L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que le RB Leipzig a formulé une quatrième offre à hauteur de 44M€, soit un record de vente pour le club nordiste, qui a pourtant repoussé cette nouvelle tentative des dirigeants allemands. Pour rappel, le RC Lens réclame 50M€ pour envisager un transfert de son buteur belge.



