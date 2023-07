Mbappé : Incroyable, Benzema crée un séisme au PSG

Thomas Bourseau

Alors que Kylian Mbappé se dirigeait vers une continuité au PSG, le départ de Karim Benzema du Real Madrid a tout changé. Au point où Paris estimerait qu’il est l’une des principales causes du retournement de veste de Mbappé pour une prolongation de contrat.

Le ton monte et les esprits s’échauffent dans le feuilleton. Depuis la lettre envoyée à la mi-juin par Kylian Mbappé et qui a rendu furieux le PSG en raison de sa décision de ne pas activer la clause incluse dans son contrat pour le rallonger jusqu’en 2025, le dossier Mbappé anime le mercato. Dans le cadre de la présentation de Luis Enrique en tant que coach, Nasser Al-Khelaïfi a laissé au maximum deux semaines à Mbappé et à son entourage pour trancher au sujet d’une prolongation.

Mbappé chamboulé par le feuilleton Benzema ?

Après quoi, un transfert serait convenu. L’Equipe a fait part d’une réponse par voie postale également du PSG à la lettre de Kylian Mbappé. Dans ledit courrier, on peut noter la grande surprise du Paris Saint-Germain à propos du choix du joueur de ne pas lever la clause contractuelle. D’ailleurs, en Espagne, on estimerait qu’un certain Karim Benzema ait quelque chose à voir là-dedans.

Mbappé - Neymar : Le PSG prépare du lourd https://t.co/FxrlPRuGJ1 pic.twitter.com/DVgnp7CLfd — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

Le PSG en est persuadé