Mbappé : Après l’ultimatum du PSG, il annonce sa décision

Présent en conférence de presse ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi s'est montré transparent en évoquant le cas Kylian Mbappé. Le président du PSG espère obtenir sa prolongation dans les prochaines semaines, sans quoi il le placera sur la liste des transferts. Pour l'heure, l'international français demeure silencieux. Mais en Espagne, on pense savoir avec certitude sa décision.

Pour l'heure, Kylian Mbappé est lié au PSG jusqu'en 2024, et cela ne devrait pas changer. Le joueur a fait savoir par le biais d'une lettre qu'il n'activerait pas l'option lui permettant d'étirer son bail d'une saison supplémentaire. Une décision, qui a provoqué la colère de Nasser Al-Khelaïfi. Présent en conférence de presse lors de la présentation de Luis Enrique, le président du PSG a lancé ce qui s'apparente à un ultimatum.

Al-Khelaïfi lance un ultimatum

« Ma position est on ne peut plus claire. Je ne souhaite pas me répéter sans cesse : si Kylian veut rester, nous souhaitons qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre sans indemnité le meilleur joueur du monde. C'est impossible. C'est un club français. Il a affirmé qu'il ne partirait jamais sans indemnité. S'il change d'avis maintenant, ce n'est pas de mon fait. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C’est très clair » a lâché Al-Khelaïfi. En Espagne, on pense connaître la décision de Mbappé. Selon Josep Pedrerol, le joueur n'envisage pas d'étirer son bail avec le PSG.

La presse espagnole annonce la décision de Mbappé