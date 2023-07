Mbappé : Le boss du PSG donne un énorme coup de main au Real Madrid

Jean de Teyssière

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle mercredi après la conférence de presse donnée par le PSG pour annoncer l'arrivée de Luis Enrique. Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG était présent et a répondu aux questions portant sur son numéro 7, affirmant que la position du club était claire : s'il ne prolonge pas, il sera vendu cet été. Une déclaration qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, du côté du Real Madrid.

Depuis le 12 juin et l'annonce de la part de Kylian Mbappé qu'il ne resterait pas au PSG jusqu'en 2025, et que par conséquent il partirait libre en juin prochain, le PSG campe sur ses positions. La sortie médiatique du président du PSG, Nasser al-Khelaïfi confirme les rumeurs relayées dans la presse depuis et conforte le Real Madrid dans sa position.

Le PSG ouvre la porte à un départ...

La déclaration de Nasser al-Khelaïfi mercredi au Campus PSG a confirmé la position du PSG au sujet du cas Mbappé : « C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement. C’est impossible. C'est un club français. Je suis sûr qu’il a déjà dit qu’il ne voulait pas partir gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur au monde. C'est très clair. »

...et au Real Madrid