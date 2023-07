Le PSG annonce plusieurs prix pour le transfert de Mbappé !

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ne voulant pas prolonger jusqu’en 2025, le PSG est prêt à mettre ses menaces à exécution. Nasser Al-Khelaïfi l’a annoncé, le Français doit donner sa réponse sur son avenir d’ici deux semaines et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte sera alors ouverte pour un transfert. Reste à savoir à quel prix le PSG voudra vendre son joyau. Et visiblement, au sein du club de la capitale, on donne différents montants concernant le transfert de Mbappé.

Ce mercredi, en marge de la présentation de Luis Enrique comme nouvel entraîneur du PSG, il a énormément été question de l’avenir de Kylian Mbappé. Logique quand on sait la situation actuelle autour de l’international français. Nasser Al-Khelaïfi a alors profité de cette occasion pour mettre les choses au clair concernant Mbappé. Le président du PSG a alors été limpide : il n’est pas question qu’il parte librement, alors que son contrat expire en 2024.

Le PSG prêt à se séparer de Mbappé ?

Prenant ensuite la parole pour Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi en a rajouté une couche, mettant alors la pression sur Kylian Mbappé pour qu’il tranche vite : « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres ». Quid maintenant de la décision de Kylian Mbappé ?

Entre 200 et 250M€ !