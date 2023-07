Galtier viré, le PSG dévoile les coulisses

Alexis Brunet

Le PSG a officiellement annoncé son nouvel entraîneur le mercredi 5 juillet. Luis Enrique est donc le successeur de Christophe Galtier. Mais l'Espagnol aurait pu ne pas atterrir à Paris. Le club de la capitale a discuté avec de nombreux entraîneurs. Pourtant selon Nasser Al-Khelaïfi, l'ancien coach du FC Barcelone est l'homme qu'il faut au champion de France.

Il n'y avait plus trop de suspense, mais maintenant c'est officiel. Luis Enrique est devenu le nouvel entraîneur du PSG. Il s'est engagé jusqu'en 2025. L'Espagnol a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse, et il s'est notamment exprimé sur son style de jeu : « L'identité de jeu offensive est non négociable. Si on ne pensait pas qu'on peut jouer de manière offensive, on ne vient pas. Comme entraîneur, on doit s'adapter aux joueurs qu'on a mais je peux vous garantir, c'est ma première mission. »

Le PSG était proche de Nagelsmann

Il y a quelques semaines, le PSG était pourtant très proche de faire signer Julian Nagelsmann. Finalement l'Allemand n'est pas venu à Paris. Au cours d'un entretien avec Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a expliqué pourquoi il avait choisi l'Espagnol. « C’est très important. Un de nos arguments pour choisir Luis Enrique, c’est sa philosophie de jeu, sa volonté de jouer un football offensif et beau. Nous avons une équipe tournée vers cela, nous n’avons pas des joueurs défensifs. Nous voulons une équipe offensive. Je veux prendre du plaisir en regardant l’équipe, que les fans en prennent aussi. Bien sûr, on peut perdre, on ne peut pas gagner. On doit reconstruire, bâtir notre façon de jouer au football, un football que nous aimons et que nous voulons implanter dans notre club, de l’académie à l’équipe première. »

Luis Enrique, l'homme qu'il faut au PSG