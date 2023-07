Mercato : Coup de maître du PSG, il vide son sac

Thomas Bourseau

Luis Enrique est le 8ème entraîneur du PSG depuis le lancement de l’ère-QSI. D’après son président Nasser Al-Khelaïfi, Enrique fait partie du gratin. Un constat que Xavi Hernandez ne nie pas, qualifiant l’ancien coach du FC Barcelone de « référence ».

Kylian Mbappé monopolise l’actualité mercato du Paris Saint-Germain, de par sa décision de ne pas lever la clause pour activer l’ultime année de son contrat. En ce sens, Mbappé pourrait devenir agent libre à l’été 2024. A l’occasion de la présentation de Luis Enrique mercredi en conférence de presse, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que Kylian Mbappé sera vendu cet été s’il ne prolongeait pas son contrat.

Le président du PSG s’emballe pour Luis Enrique : «l'un des plus grands coaches»

En outre, Nasser Al-Khelaïfi s’est enflammé pour la présence de Luis Enrique sur le banc de touche du PSG jusqu’en juin 2025. Un joli coup et le président du PSG n’a pas boudé son plaisir de voir « l'un des plus grands coaches, non pas pour son palmarès mais pour son jeu » débarquer à Paris. Et il n'est pas le seul à être emballé par l'arrivée de l'ex-sélectionneur de la Roja .

«Il est une référence pour moi en tant qu'entraîneur»