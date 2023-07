Incroyable, le clan Mbappé va lâcher une bombe au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le feuilleton Mbappé risque de rythmer le mercato du PSG. D'autant plus que Nasser Al-Khelaïfi a officiellement annoncé la volonté ferme du club de la capitale de ne pas laisser son attaquant partir libre. Prolonger ou partir, voilà le choix qui est offert au capitaine des Bleus qui aurait pris une première décision que sa mère va annoncer en interne.

Mercredi, à l'occasion de la présentation de Luis Enrique à la presse, un nom était sur toutes les lèvres des journaliste à savoir celui de Kylian Mbappé. L'attaquant français a récemment refusé d'activer l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison supplémentaire. Furieux, le PSG lui mettrait la pression en interne. Soit il prolonge, soit il est vendu dès cet été afin d'éviter un départ libre dans un an. Une position claire que Nasser Al-Khelaïfi a confirmée.

Le PSG met la pression sur Mbappé

« C’est très clair, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Si Kylian veut rester, nous on veut que Kylian reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne peut pas laisser le meilleur joueur au monde partir gratuitement », assurait le président du PSG mercredi en conférence de presse, avant de fixer une deadline au clan Mbappé : « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres ».

Sa mère va faire une très grosse annonce