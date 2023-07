Mercato : Une star du PSG affole l’Arabie Saoudite !

Baptiste Berkowicz

Sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Marco Verratti se pose des questions sur son avenir au sein du club de la capitale. L'Arabie saoudite lui fait notamment la cour pour s'attacher ses services. Après le club d'Al-Hilal c'est au tour d'Al-Alhi de se montrer intéressé. Le joueur italien doit prendre sa décision prochainement.

Malgré une saison dernière plus compliquée que les précédentes, Marco Verratti reste un cadre du PSG. Arrivé lors de l'été 2012, le milieu de terrain italien est courtisé par différentes écuries. L'Arabie saoudite se montre de plus en plus insistante.

L'Arabie saoudite se l'arrache

Toujours dans sa quête de stars pour promouvoir son championnat et concurrencer à terme les plus gros clubs européens, l'Arabie saoudite a décidé de jeter son dévolu sur Marco Verratti. Après l'écurie d'Al-Hilal, un autre club saoudien suit de près la situation du milieu de terrain de 30 ans. D'après les informations de Sports Zone , c'est au tour d'Al-Alhi d'entrer dans la danse pour recruter l'Italien.

Verratti doit trancher prochainement

Alors que le PSG a officiellement intronisé mercredi son nouvel entraineur en la personne de Luis Enrique, Marco Verratti est toujours dans l'attente concernant son avenir. Comme le 10 Sport vous le révélait, un départ de l'Italien est loin d'être évident. Les dirigeants du club de la capitale n'entendent pas s'en séparer. Le joueur de 30 ans va devoir se prononcer dans les prochains jours.