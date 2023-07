PSG : Un transfert historique annoncé !

Pierrick Levallet

Maintenant que Luis Enrique est officialisé, le PSG va pouvoir avancer pour son mercato. Alors que six dossiers seraient déjà bouclés, le club de la capitale ne compterait en rester là. Récemment, le nom de Gabriel Veiga est revenu au sein de la formation parisienne. Le transfert du joueur du Celta Vigo promet d'ailleurs d'être historique.

Le PSG a déjà lancé son mercato. En plus de Luis Enrique, qui remplace Christophe Galtier, le club de la capitale aurait finalisé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour. Mais Luis Campos ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Récemment, le PSG était annoncé sur les traces de Gabriel Veiga. Mais la concurrence serait particulièrement rude sur ce dossier.

Du beau monde sur Gabriel Veiga

Comme le rapporte Relevo , plusieurs clubs se tiendraient à l’affût. Chelsea serait actuellement en pole position pour le crack espagnol, mais Liverpool, Newcastle, Manchester United et Manchester City seraient sur le coup pour recruter Gabriel Veiga.

Un transfert historique

Cette énorme concurrence va donc compliquer les plans du PSG, bien que le10sport.com vous a révélé que Luis Campos n'était pas sur le coup. Si le club de la capitale veut s'offrir le joueur du Celta Vigo, il va donc falloir débarquer avec de sérieux arguments. Les montants pourraient alors s'envoler et ça pourrait bien atteindre des records. En effet, comme l'explique le média ibérique, Veiga pourrait bel et bien devenir la plus gros vente de l'histoire du Celta Vigo. A suivre...