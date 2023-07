Le PSG résout un gros problème au mercato

Thibault Morlain

En ce début de mercato estival, le PSG n’a clairement pas chômé. En effet, le club de la capitale a bouclé les arrivées de 6 recrues déjà, parmi lesquelles on peut notamment retrouver Kang-in Lee. Le Sud-Coréen va débarquer de Majorque et voilà que ce recrutement pourrait enlever une certaine épine du pied au PSG, qui souhaitait résoudre un problème au sein de son effectif.

Une nouvelle ère débute au PSG. En effet, le club de la capitale a officialisé le départ de Christophe Galtier et c’est donc Luis Enrique qui va le remplacer sur le banc de touche. Le nouvel entraîneur parisien peut d’ailleurs déjà compter sur de nombreux renforts. La liste est longue et le PSG aurait notamment récemment trouvé un accord avec Majorque pour le transfert de Kang-in Lee.

Un transfert à 22M€ ?

A 22 ans, le Sud-Coréen va donc rejoindre le PSG. Un transfert à propos duquel Le Parisien en dit plus. Ainsi, cela ferait maintenant un moment que Luis Campos suivrait Kang-in Lee. Après de longues négociations, un accord a fini par être trouvé avec Majorque. Alors que les Espagnols espéraient 25M€ pour leur joueur, le PSG devrait finalement débourser 22M€ pour Kang-in Lee.

Le PSG va avoir de l’animation dans les couloirs

Alors que Kang-in Lee est loin d’être le joueur le plus connu du championnat espagnol, il va venir résoudre un gros problème identifié par le PSG. Au sein du club de la capitale, on avait constaté un manque de percussion dans les couloirs et d’un joueur capable d’amener des centres. Voilà qu’avec la recrue en provenance de Majorque, cela va être réglé.