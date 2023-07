C'est officiel, le PSG boucle un dossier brûlant

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel. Le PSG a enfin communiqué le départ de Christophe Galtier. Le technicien français est démis de ses fonctions seulement un an après son arrivée et sera remplacé par Luis Enrique dont la présentation est prévue ce mercredi à 14h à l'occasion d'une conférence de presse à Poissy au sein du nouveau centre d'entraînement du PSG.

C'est un secret de Polichinelle, c'est désormais officiel. Un an jour pour jour après sa nomination a la tête du PSG, Christophe Galtier n'est déjà plus l'entraîneur du club de la capitale. Le natif de Marseille paie une seconde partie de saison très décevante et a donc été remercié par le PSG qui vient de publier son communiqué officiel.

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023

Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG

« Au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première », explique dans un premier temps le communiqué du PSG avant de rendre hommage à son désormais ex-entraîneur : « Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions. Arrivé au Paris Saint-Germain le 5 juillet 2022, Christophe Galtier a commencé par remporter avec son équipe le Trophée des Champions dès le 31 juillet 2022, en battant le FC Nantes (4-0) à Tel-Aviv. Une semaine plus tard, en s’imposant 5-0 à Clermont, le club de la capitale a pris la tête de la Ligue 1 dès la 1ère journée, pour ne plus jamais la quitter de la saison, une première dans l’histoire du Championnat de France. Le Paris Saint-Germain a décroché sous ses ordres son 11e titre en Ligue 1, devenant le club le plus sacré de l’histoire du Championnat de France ».

Luis Enrique va le remplacer