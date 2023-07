PSG : La révolution est lancée, il annonce du très lourd !

Thomas Bourseau

Le PSG a tourné la page Christophe Galtier en nommant Luis Enrique comme entraîneur. Présenté ce mercredi en conférence de presse, l’Espagnol a exposé ses plans et ses idées très offensives pour le Paris Saint-Germain. Explications.

Ce mercredi, le PSG a enfin officialisé le départ de Christophe Galtier. Après de longues journées de négociations, les deux parties ont trouvé un accord sur les indemnités du technicien français. Dans la foulée, le service communication du Paris Saint-Germain a annoncé la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur jusqu’en juin 2025.

«Je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qu'il va se passer»

L’ancien coach du FC Barcelone, avec qui il a notamment remporté la Ligue des champions en 2015, arrive avec des idées de jeu déjà mises en place par le passé au Barça ou encore avec La Roja , sélection espagnole. Présent en conférence de presse mercredi pour sa présentation en tant que nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique a planté le décor.



« Mon idée du football, c'est l'attaque, le football offensif, divertissant pour les supporters et surtout un football qui donne de bons résultats. C'est mon défi. J'ai l'aide du club. Je pense que les supporters vont beaucoup aimer ce qu'il va se passer ».

«L'identité offensive, c'est non-négociable»