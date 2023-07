Il signe à l’OM et lâche une grosse réponse à ses détracteurs

Thibault Morlain

Cela fait donc un 3ème entraîneur l’OM en seulement deux ans. Igor Tudor ayant décidé de claquer la porte, c’est donc Marcelino qui a posé ses valises sur la Canebière. Un technicien que connait d’ailleurs très bien Pablo Longoria. Les deux hommes sont en effet très proches depuis qu’ils ont collaboré ensemble du côté de Valence. Un lien qui fait forcément réagir et fait dire à certains que Marcelino a bénéficié de sa proximité avec le président de l’OM pour récupérer le poste de Tudor. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Ayant finalement échoué avec Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, Pablo Longoria s’est donc rabattu sur Marcelino pour devenir le nouvel entraîneur de l’OM. Il faut dire que le technicien espagnol était un sérieux candidat pour ce poste. La raison ? Sa proximité avec le président de l’OM. En effet, depuis qu’ils ont travaillé ensemble à Valence, Marcelino et Longoria sont très proches. Mais est-ce pour autant pour cela que l’Espagnol a été choisi par le club phocéen ?

« Longoria ? Je le considère comme mon ami »

Alors qu’il y a certains détracteurs à Marcelino compte tenu de son lien avec Pablo Longoria, le nouvel entraîneur de l’OM a tenu à mettre les choses au point. A l’occasion de sa présentation à la presse, l’Espagnol a ainsi mis les choses au point, lâchant : « Je connais Pablo, qui est 20 ans plus jeune que moi, depuis 20 ans. Je le considère comme mon ami. Mais ce n’est pas l’amitié qui nous a réunis dans le cadre professionnel. Si aujourd’hui j’ai la chance d’être ici comme entraîneur de l’OM, c’est grâce à mon travail et à celui de mon staff. C’est plus de 20 ans au niveau professionnel à atteindre des objectifs ou même à les dépasser dans la majorité des cas ».

« Un ami et un collègue ne sont pas les mêmes choses »