L’OM prépare des surprises !

L’OM sort d’une saison conclue à la troisième place. Igor Tudor est parti, Marcelino le remplace et c’est un nouveau mercato mouvementé qui se prépare pour le club olympien. L’OM souhaiterait notamment se renforcer sur le front de l’attaque où des joueurs de côté de un attaquant rapide sont espérés.

Présenté mardi en conférence de presse, Marcelino peut enfin démarrer son aventure avec l’OM. L’un des premiers enjeux du technicien espagnol sera le mercato. Comme l’an dernier, le club olympien se prépare une nouvelle fois à beaucoup de changements, surtout avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions qui approche à grands pas.

Pablo Longoria annonce la couleur

« On va prendre des risques car on veut donner au coach et aux supporters le meilleur effectif possibles. Dire un nombre de recrues maintenant, il faut bien connaître tous les éléments qu'on a à disposition. Il y a différents postes ciblés mais il faut analyser tous les joueurs », confiait Pablo Longoria en conférence de presse.

L’OM a des pistes en attaque