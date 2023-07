Il signe à l'OM et vit un calvaire

Jean de Teyssière

Arrivé à la toute fin du mercato contre la somme record de 32M€, l'attaquant portugais Vitinha n'a pas réussi à justifier son prix cette saison. Il n'a marqué que deux buts cette saison en Ligue 1 et son rendement est jugé insuffisant. La cause de tout ça est peut-être enfin connue puisqu'il aurait été très mal accueilli par le vestiaire. Mais heureusement pour lui et pour les supporters marseillais qui souhaitent le voir briller sous le maillot olympien, l'arrivée du nouvel entraîneur, Marcelino, devrait changer pas mal de choses pour lui.

Considéré comme un grand joueur en devenir, Vitinha n'a pas réussi à s'imposer sous les couleurs olympiennes en ne marquant seulement que deux buts en 16 apparitions. Son Euro Espoirs est à l'image de sa saison, avec des statistiques catastrophiques de 46 minutes disputées et 12 ballons touchés en 4 matchs. Mais le numéro 9 de l'OM devrait mieux réussir sa saison, du moins tout est fait pour.

Le vestiaire fait vivre un calvaire à Vitinha

Les performances difficiles de Vitinha à l'OM peuvent s'expliquer par son intégration au sein du vestiaire. D'après les informations de Team Football , Vitinha n'a pas été accueilli à bras ouverts par le vestiaire marseillais. Selon une source du vestiaire, l'énorme montant de son transfert, record pour l'OM, « a joué contre lui dans le vestiaire. » D'autant plus que le Portugais serait de nature réservée et les cadres du vestiaire l'auraient laissé seul et sa confiance en lui s'en est dégradée. Toujours selon la même source pour Team Football, « les coéquipiers, plutôt que de tendre la main à Vitinha, ont laissé le joueur sombrer psychologiquement. »

Marcelino, sauveur de Vitinha ?