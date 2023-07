Vente OM : Le verdict tombe enfin

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Cette année et comme régulièrement désormais, la Vente OM est un sujet qui fait parler. Les dirigeants marseillais n’ont cesse de démentir mais le dossier revient systématiquement sur la table, notamment depuis que CMA CGM est devenu le sponsor principal du club olympien. Tania Saadé Zeenny, la directrice générale déléguée du groupe, a mis un terme à cette hypothèse.

Chaque année, le fantasme de la « Vente OM » est relancé. Il faut dire que ce dossier n’est pas qu’une illusion totale, même si les démentis s’enchaînent. Comme l’a révélé le10sport.com, Frank McCourt est à l’écoute des éventuelles propositions. Des Saoudiens ont d’ailleurs mis le cap sur Marseille pour discuter de l’OM.

Macron se mêle de la Vente OM

De là à s’imaginer une vente imminente ? On est très loin du but. Même Emmanuel Macron, en visite dans la cité phocéenne, avait été interpellé sur le sujet de la Vente OM. « Il y a de bons entraîneurs qui sont dans les parages. Des entraîneurs qui peuvent amener de bons investisseurs et de bons joueurs », a déclaré le président de la République.

«Notre soutien s'arrêtera au sponsoring»