Mbappé : La promesse qui fait trembler le PSG

Le feuilleton Mbappé est déjà relancé ! En effet, l'attaquant français a décidé de ne pas activer l'option présente dans son contrat pour prolonger d'une saison. Résultat, l'ancien Monégasque pourrait quitter le PSG libre dans un an. Une perspective que le Qatar refuse catégoriquement d'envisager, ce qui pourrait déboucher sur un transfert dès cet été. Le Real Madrid se tient déjà prêt.

Une prime à la signature de 100M€ ?

A tel point que selon les informations du Chiringuito , le Real Madrid aurait déjà programmé son offensive en promettant une prime à la signature démentielle à Kylian Mbappé. Le club merengue serait effectivement prêt à offrir 100M€ au capitaine de l'équipe de France.

Au total, le Real pourrait lâcher 360M€ pour Mbappé

Par conséquent, l'investissement global du Real Madrid risque d'être colossal puisqu'en plus de la prime à la signature promise à Kylian Mbappé, le coût du transfert est estimé à 200M€ tandis que son salaire annuel pourrait atteindre les 60M€. Au total, le club merengue pourrait donc lâcher 360M€.