Luis Enrique réclame un transfert inattendu au PSG

Bien que ce ne soit pas encore officiel, Luis Enrique sera le futur entraîneur du PSG. L'annonce devrait tomber dans les prochaines heures, mais cela n'empêche pas le technicien espagnol de travailler en coulisses sur les contours de son prochain effectif. Dans cette optique, il aurait déjà réclamé un joueur du FC Barcelone.

C'est pour le moment un secret de Polichinelle, mais Luis Enrique sera bien le prochain entraîneur du PSG. L'accord est total entre les deux parties et le technicien espagnol remplacera Christophe Galtier sur le banc parisien, l'officialisation serait désormais imminente. En attendant de prendre officiellement ses fonctions, l'ancien coach du Barça travaille sur son futur effectif et plusieurs recrues semblent déjà actées en coulisses. Mais visiblement, ce n'est pas encore suffisant puisque Luis Enrique aurait réclamé un autre joueur.

Luis Enrique veut Jules Koundé

En effet, selon les informations d'Eduardo Inda, Luis Enrique souhaiterait piocher dans son ancien club et aurait réclamé le transfert de Jules Koundé. « Il y a un joueur que Luis Enrique aime, qu'il a demandé et qui pourrait arriver à Paris. C'est un joueur qui n'est pas très heureux au Barça parce qu'il joue en dehors de sa position habituelle. Je parle de Jules Koundé. Au Barça, il joue comme latéral et il est défenseur central », a confié le directeur d' OK Diario à l'occasion de son passage hebdomadaire sur le plateau du Chiringuito .

Vers un embouteillage en défense centrale ?

Lassé d'évoluer au poste de latéral droit au FC Barcelone, Jules Koundé voudrait donc retrouver une place en défense centrale que pourrait donc lui proposer le PSG. Néanmoins, dans cette perspective, cela risque de créer un embouteillage puisque les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez semblent actées en interne, tandis que Marquinhos a récemment prolongé son contrat et que Presnel Kimpembe est toujours là.