Un buteur va recevoir une offre hallucinante, le PSG jubile

De retour au PSG à la suite de son prêt concluant à Galatasaray, Mauro Icardi n'est plus en odeur de sainteté à Paris et sera rapidement invité à trouver une porte de sortie. Dans cette optique, plusieurs options sont envisagées et l'Arabie Saoudite pourrait bien rendre un sacré service au club de la capitale.

En attendant l'officialisation de l'arrivée de Luis Enrique, qui serait imminente, les grandes manœuvres sont lancées en coulisses et il semblerait que le PSG ait déjà bouclé l'arrivée de plusieurs joueurs. Mais le club de la capitale devra également vendre afin de renflouer ses caisses. Et les candidats au départ sont nombreux, à commencer par Mauro Icardi.

Un club saoudien prêt à faire une folie pour Icardi ?

Et la solution pourrait une nouvelle fois venir de l'Arabie Saoudite. En effet, selon les informations du Corriere della Sera , Al Shabab serait disposé à offrir 20M€ au PSG pour le transfert de Mauro Icardi, et surtout proposerait 80M€ à l'attaquant argentin pour évoluer deux saisons au sein du championnat saoudien. Une aubaine pour le club de la capitale.

Le PSG cherche un nouveau buteur

Dans le même temps, le PSG continue ses recherches pour dénicher un nouveau buteur. Désormais, Randal Kolo Muani serait la piste la plus chaude pour venir épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque parisienne.