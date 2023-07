Galtier, Kolo Muani, Mbappé… Toutes les infos mercato du 4 juillet

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Ça brûle pour le départ de Galtier

Christophe Galtier et le PSG, c'est bientôt terminé ! RMC Sport annonce ce mardi matin que les deux parties sont sur le point de trouver un accord pour la rupture de son contrat qui court jusqu'en 2024, et l'officialisation serait imminente : « les discussions s'accélèrent », indique même une source du clan Galtier. Une tendance confirmée par L'EQUIPE , qui précise même de son côté que le départ du technicien français pourrait être officialisé mardi dans la soirée par le PSG.



Le PSG fonce sur Kolo Muani

L’EQUIPE et Le Parisien annoncent que Randal Kolo Muani bascule en tête de la short-list du PSG, en quête d’un buteur de renommée internationale pour son mercato estival. Les pistes menant à Harry Kane et Victor Osimhen étant relativement compliquées, le club de la capitale devrait donc finalement mettre le paquet sur l’international français de l’Eintracht Francfort. L’EQUIPE évoque un montant de 70M€ pour boucler l’opération, contre 80M€ selon Le Parisien . Mais Kolo Muani aurait également une grosse cote en Premier League (Manchester United, Chelsea) selon les deux quotidiens.



Le PSG a passé un pacte avec Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre en Espagne. Lundi soir, l’émission El Chiringuito a évoqué les différentes possibilités qui s’offrent à l’attaquant du PSG, qui refuse pour l’instant de prolonger son contrat. La mère de Mbappé aurait fait savoir au Real Madrid qu’il souhaitait un salaire annuel de 60M€ bruts pour débarquer dans la capitale espagnole, et le club merengue lui aurait également promis 100M€ de primes. Mais El Chiringuito annonce également que le PSG et Mbappé auraient un pacte actant que s’il accepte de prolonger, il partira à l’été 2024 pour 200M€.



PSG : Bras de fer à l’étranger pour Khephren Thuram

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Khephren Thuram devrait finalement prendre la direction de l’étranger en cas de départ de l’OGC Nice cet été. Foot Mercato annonce que le Bayern Munich débarque dans le dossier pour faire de l’ombre à Liverpool, et L’EQUIPE confirme ce bras de fer entre les deux écuries étrangères dans ses colonnes du jour. Selon FM , son transfert serait fixé à 50M€ pour cet été.



Le PSG concurrencé par Chelsea pour Cherki

Courtisé par le PSG depuis l’hiver dernier où le clan Mbappé semble militer pour son recrutement, Rayan Cherki attire également l’oeil en Premier League. The Guardian évoque un vif intérêt de Chelsea pour le jeune attaquant de l’OL.



