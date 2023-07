Galtier quitte le PSG, l'OM valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi, le PSG va enfin annoncer son nouvel entraîneur qui sera Luis Enrique. Le technicien espagnol sera présenté à l'occasion d'une conférence de presse à Poissy dans le nouveau centre d'entraînement du club parisien. Un choix qui semble faire l'unanimité... même du côté de l'OM !

C'est un secret de Polichinelle, mais Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Après une saison plus que compliquée, le natif de Marseille n'a pas été conservé et son départ ne fait plus de doute et sera annoncé dans les prochaines heures.

PSG : Le clan Galtier fait une grosse annonce, le mercato va s’affoler https://t.co/crgt8v25qy pic.twitter.com/EBkn9gI9JP — le10sport (@le10sport) July 4, 2023

Luis Enrique va remplacer Galtier au PSG

En effet, plusieurs médias ont annoncé que le PSG et Christophe Galtier avaient trouvé un accord pour la rupture du contrat du technicien français. Dans la foulée, le club de la capitale a annoncé l'organisation d'une conférence de presse qui se tiendra mercredi à 14h. Si ce n'est pas précisé par le PSG, ce sera l'occasion de présenter Luis Enrique, qui sera nommé nouvel entraîneur du PSG. Un choix qui plaît même au nouveau coach de l'OM.

Marcelino valide le choix Luis Enrique