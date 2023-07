L’OM annonce sa révolution en direct

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quelques semaines après le départ d’Igor Tudor, l’OM a fait venir Marcelino pour le remplacer. Le technicien espagnol, qui va vivre sa première expérience à l’étranger, compte bien instaurer ses idées. Et notamment son schéma tactique qui tourne autour du 4-4-2, une idée bien loin de celle prônée par Tudor.

Un an après avoir bouclé la venue d’Igor Tudor, l’OM change de cap. Le technicien croate a plié bagages après une petite saison, c’est Marcelino qui le remplace sur le banc marseillais. Le coach espagnol, qui était libre de tout contrat, retrouve dans le même temps Pablo Longoria, son ami qu’il a rencontré à l’époque à Valence.

Marcelino va installer ses idées

Du côté terrain, Marcelino sera le contraire d’Igor Tudor. Même si l’Espagnol prône un football d’intensité, l’ancien entraîneur de l’Athlétic Bilbao est loin d’utiliser le même dispositif que son prédécesseur comme il l’a confié en conférence de presse.

«Ça ne s'éloignera pas du 4-4-2»