Il débarque à l’OM et envoie un premier message fort

Après seulement une saison passée sur le banc de l’OM, Igor Tudor a décidé de plier bagages. Au terme de plusieurs semaines mouvementées, le club olympien a bouclé l’arrivée de Marcelino. Le technicien espagnol, présenté officiellement ce mardi, a lâché un premier message en conférence de presse.

C’est désormais officiel, Marcelino est le nouvel entraîneur de l’OM. Après avoir tenté sa chance avec Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, Pablo Longoria s’est finalement rabattu sur le technicien espagnol qu’il connaît depuis 15 ans. Au lendemain de la reprise de l’entraînement, Marcelino s’est présenté en conférence de presse pour sa présentation en tant que nouvel entraîneur de l’OM.

«C'est une opportunité en or»

« Merci à vous d'être ici et je m'excuse pour mon français et j'espère communiquer avec vous le plus rapidement possible. Je tiens à remercier Franck McCourt, Pablo Longoria et Javier Ribalta pour la confiance. C'est une opportunité en or d'entraîner l'un des meilleurs clubs d'Europe. Nous avons beaucoup d'enthousiasme de relever ce défi. Nous avons cette passion pour le foot. On arrive ici, on arrive dans un club historique, qui est le seul à avoir gagné la Ligue des champions. Dans les clubs où on était, on a toujours réussi à accomplir nos objectifs, et j'espère qu'on le fera ici. Seulement avec le travail et l'effort, on y arrivera. Il faudra jouer avec beaucoup d'intensité. Notre philosophie va coller aux valeurs de l'OM. On va essayer d'apporter notre connaissance pour aider les joueurs. Le slogan 'droit au but' devient le nôtre et il faut rendre fier les supporters. Plus de travail et moins de parole. Merci à tous pour votre attention », a déclaré Marcelino dans des propos relayés par RMC Sport.

«C’est un projet qu'on veut construire tous ensemble»