McCourt - Arabie Saoudite : Le feuilleton continue pour l'OM !

Voilà sept ans que l’OM a été racheté par Frank McCourt. Même si le club olympien se stabilise et que l’équilibre financier est globalement rétabli, des supporters marseillais se mettent toujours à rêver de l’arrivée d’un investisseur richissime. Depuis 2016, les rumeurs de rachat ne cessent pas dans la cité phocéenne.

Nouvel épisode de la Vente OM. Depuis 2016 et le rachat du club par Frank McCourt, de nombreux supporters marseillais se mettent à croire qu’un nouveau rachat est imminent. Il faut dire que les rumeurs sont incessantes. Courant 2020, Mohamed Ajroudi, un homme d’affaires tunisien, souhaitait racheter le club avec comme bras droit Mourad Boudjellal. Un dossier qui tournera rapidement au fiasco… « Ajroudi, c’était un brouteur. Il m’a un peu roulé. J’aurais dû me méfier un peu plus. C’est de ma faute. J’ai été berné, voilà. La vérité, c’est qu’Ajroudi voulait racheter l’OM en se servant de moi pour faire un aller-retour. Il pensait que j’allais faciliter la vente, mais il ne voulait pas mettre l’argent. Il voulait récupérer et vendre le club en faisant une grosse marge, il n’était là que pour ça. Ça devait durer vingt-quatre heures. À la limite, il avait vendu avant de le racheter », avait lancé l’ancien président du RC Toulon.

«Les Saoudiens ne sont pas stupides»

Même Romain Molina s’est mêlé de ce dossier. Le journaliste indépendant a publié plusieurs vidéos sur le sujet. Il a admis à plusieurs reprises que l’Arabie saoudite était intéressée par l’OM mais pas à n’importe quel prix : « Les Saoudiens ne sont pas stupides. Les gens croient que s’ils paient beaucoup d’argent pour quelque chose, ils accepteront n’importe quoi. (…) Ils vont acheter plus de clubs en Europe, c’est certain ! Mais pour le moment ce que demande Marseille, personne n’achètera à ce prix ! Si le propriétaire de Marseille croit qu’il peut vendre le club pour je ne sais combien de millions ou un milliard, personne n’achètera le club. Mais L’Arabie Saoudite achètera d’autres clubs ».

Courbis rêve de l’Arabie saoudite… avec Zidane

C’est à cet instant qu’a démarré le feuilleton avec l’Arabie saoudite. Le prince saoudien Al-Walid ben Talal a souvent été lié à l’OM mais en réalité, il n’aurait jamais été question d’un rachat du club de la cité phocéenne. Rolland Courbis a encore relancé le dossier saoudien il y a quelques semaines. « Je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet… Si on se demande quelle serait la meilleure personne pour diriger l’OM, quelqu’un qui connaît la ville, qui connaît ce club. Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinédine Zidane », a lâché le coach français. De quoi enflammer les supporters de l’OM.

CMA CGM passe son tour