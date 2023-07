L’OM boucle un retour étonnant !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison passée sous les ordres d’Igor Tudor, l’OM a vu le technicien croate plier bagages. Marcelino a été nommé entraîneur du club olympien et des moyens ont déjà été mis à sa disposition pour qu’il apprenne la langue française le plus rapidement possible. Pancho Abardonado est de retour au sein de l’équipe première pour jouer les traducteurs.

L’OM se prépare à vivre un été agité. Igor Tudor est parti et a été remplacé par Marcelino, l’ancien entraîneur de Valence mais surtout grand ami de Pablo Longoria depuis 15 ans. Arrivé lundi soir dans la cité phocéenne, Marcelino va rencontrer ses joueurs ce mardi avant de rapidement lancer sa préparation.

Longoria veut un coach qui parle français

Mais pas uniquement sur le terrain. Le président de l’OM l’a rappelé lors de la conférence de presse bilan, le prochain entraîneur devra parler français à la fin de la saison. « Quand je suis allé travailler en Italie, j'ai appris la langue en trois mois. Cela fait partie du respect de l'institution », avait indiqué Pablo Longoria.

Abardonado de retour avec l’équipe première