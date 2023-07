Mercato : Fiasco au FC Nantes, il est mis à la porte

Jean de Teyssière

Lors du mercato hivernal, le FC Nantes semblait avoir fait l'un des gros coups en Ligue 1. Dans le bas du classement, privé de Randal Kolo Muani parti l'été dernier à l'Eintracht Francfort, le FC Nantes ne parvenait plus à marquer et Andy Delort est donc arrivé sur les rives de la Loire. Bénéficiant d'une grande expérience en France, l'ancien Niçois n'a pas réussi à marquer le moindre but en Ligue 1 avec Nantes. Et devrait donc être mis à la porte.

Arrivé en janvier pour donner un souffle nouveau à l'attaque nantaise, Andy Delort ne devrait pas s'éterniser à la Jonelière. Alors qu'il sortait de deux expériences plutôt réussies à Montpellier et Nice, le natif de Sète n'a pas réussi à s'imposer à Nantes puisqu'il n'a pas marqué un seul but en Ligue 1. Ses seules réalisations ont eu lieu en Coupe de France.

Delort intéresse en Orient

Le FC Nantes continue de voir ses joueurs partir. Après Ludovic Blas, plusieurs autres joueurs du FC Nantes pourrait quitter le club. Dans la liste figure notamment Andy Delort. Prêté par Nice au FC Nantes, l'option d'achat de 5M€ a été levée par Nantes, grâce à leur maintien in extremis en Ligue 1. Et dans son édition du jour, L'Equipe annonce que Andy Delort dispose de plusieurs pistes. Au Moyen-Orient, en Grèce et en Turquie, sa cote est encore élevée. Le quotidien français confirme les informations du 10sport.com du 10 juin dernier, révélant que Al-Hilal était intéressé par la venue d'Andy Delort...

Nantes ne le retiendra pas