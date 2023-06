EXCLU - Mercato : L’Arabie Saoudite se penche sérieusement sur le FC Nantes

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Acteur incontournable de ce mercato estival, l’Arabie Saoudite est actuellement en train d’étudier très sérieusement trois dossiers au FC Nantes. Selon nos informations, trois joueurs nantais sont en effet susceptibles de plier bagages pour rejoindre le championnat de Cristiano Ronaldo.

Après le Qatar, c’est au tour de l’Arabie Saoudite de jouer un rôle majeur dans le monde du football. Et en mettant la main sur Cristiano Ronaldo l’été dernier, le pays du Moyen Orient s’est offert la tête d’affiche idéale pour attirer de nouveaux joueurs dans son championnat. Ces derniers jours, des stars comme Karim Benzema viennent d’officialiser leur arrivée. Et d’autres pourraient suivre, comme le Français N’Golo Kanté.

Le duo Mollet / Delort chassé par Al-Hilal

Ces dernières heures, c’est en France que l’Arabie Saoudite fait son marché. Et notamment du côté du FC Nantes ! Selon nos informations, trois joueurs de l’effectif des Canaris sont pistés par des clubs saoudiens. Et notamment le duo formé par Florent Mollet et Andy Delort. Al-Hilal serait positionné et en discussions pour ces deux joueurs. Et visiblement, après son maintien miracle lors de la dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes ne retiendra pas des garçons comme Andy Delort…

Sissoko aussi pisté

Le troisième et dernier nom dans le viseur saoudien, c’est Moussa Sissoko. L’international français dispose d’un bon de sortie. Des discussions sont en cours avec ses représentants. Son expérience plaît beaucoup, tout comme son profil polyvalent. Avec plus de 300 000 euros de salaire mensuel, Sissoko pèse lourd dans les finances nantaises. Son départ est clairement souhaité par le FC Nantes.