PSG : Mourinho débarque avec Cristiano Ronaldo et Benzema

Jean de Teyssière

Rien n'est pour le moment acté officiellement mais Christophe Galtier ne devrait plus être l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Cela fait déjà quelques mois que cela semble inéluctable et de nombreux noms de successeurs sont sortis. C'est le cas notamment de José Mourinho, envoyé avec insistance au PSG mais qui pourrait finalement rejoindre l'Arabie Saoudite...

Comme annoncé par le10sport.com le 8 mai dernier, il n'avait jamais été question que José Mourinho devienne l'entraîneur du PSG. Et pour cause : si Luis Campos et l'entraîneur de la Roma s'apprécient, aucune discussion n'a débouché sur un potentiel poste d'entraîneur au Paris-SG. Depuis, tout le monde s'accorde à dire que le technicien portugais ne viendra pas au PSG. Mais il pourrait tout de même quitter la Roma pour rejoindre une destination à la mode ces derniers temps...

Mourinho sur le départ de l'AS Rome ?

Son passage à l'AS Roma aurait pu être parfait. Il l'est presque. En 2022, José Mourinho emmène ses loups jusqu'en finale de la Ligue Europa Conférence et deviennent le premier club à remporter cette nouvelle compétition. Un an plus tard, l'AS Rome est à nouveau en finale et cette fois-ci de la Ligue Europa. Mais le FC Séville, encore plus expert des nuits européennes que le Portugais, gagne aux tirs au but. On prêtait à José Mourinho une arrivée au PSG en cas de défaite lors de cette finale. Un départ n'est pas à exclure, mais pas du côté du PSG...

Après Zidane, «un grand coach» a été contacté par le PSG https://t.co/fFBopbf3s5 pic.twitter.com/FFzsTt6B7S — le10sport (@le10sport) June 10, 2023

Al-Ahli en pole pour Mourinho ?

D'après les informations du journaliste italien Rudy Galetti, José Mourinho ferait partie de la short-list du club saoudien d'Al-Ahli, tout juste promu en Saudi Pro League après sa première place en deuxième division. Les dirigeants saoudiens aimeraient faire venir le Portugais qui retrouverait ainsi dans le championnat ses deux anciens joueurs : Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Le journaliste ajoute que Sergio Conceiçao, du FC Porto et Marco Silva, de Fulham seraient des plans B en cas d'échec Mourinho.