Le PSG a trouvé sa prochaine star, Mbappé va adorer

Pierrick Levallet

Sacré champion de France malgré une saison décevante, le PSG entend se rattraper cet été. Le club de la capitale a prévu du lourd sur le mercato. Luis Campos souhaite notamment aller chercher Bernardo Silva, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Manchester City. Le profil du Portugais devrait d'ailleurs plaire à Kylian Mbappé, qui le connaît déjà très bien.

Après une saison bien décevante malgré un titre de champion de France, le PSG a prévu de se renforcer considérablement pour éviter de vivre un exercice 2023-2024 similaire. Dans cette optique, Luis Campos aurait déjà bouclé les arrivées de Milan Skriniar, de Marco Asensio et de Manuel Ugarte. Mais le PSG préparerait encore du très lourd sur le mercato. Le club de la capitale entend notamment aller chercher Bernardo Silva comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Lié à Manchester City jusqu’en juin 2026, le Portugais a déjà eu la chance d’évoluer avec Kylian Mbappé par le passé. Il pourrait donc retrouver le capitaine des Bleus au PSG dès cet été.

C'est confirmé, le PSG a trouvé le remplaçant de Messi https://t.co/6IBcUvbLVo pic.twitter.com/CBqyXu3AcZ — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

«Il avait déjà des qualités au-dessus des autres»

Vadim Vasilyev se souvient d’ailleurs très bien de la grosse impression que Bernardo Silva avait fait lors de ses débuts avec l’AS Monaco. « Lors de sa première entrée en jeu, contre le Bayer Leverkusen, je me souviens que le prince Albert s’est tourné vers moi et m’a demandé, ravi : Mais qui est ce gamin ? À l’époque, il n’était pas ce qu’il est aujourd’hui, mais il avait déjà des qualités au-dessus des autres » a expliqué l’ancien vice président du club monégasque au Parisien .

«Il est toujours au service de l’équipe»