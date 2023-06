Transferts : Il rencontre le patron du PSG, la presse étrangère s’affole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le cadre de ses fonctions à l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi se trouve actuellement à Istanbul, ville qui accueille ce samedi la finale de la Ligue des champions. Un moyen pour le président du PSG de rencontrer ses homologues européens, de quoi faire parler à l’étranger en vue du mercato estival.

Si Istanbul accueille ce samedi la finale de la Ligue des champions opposant le favori Manchester City à l’Inter, la ville turque réunit également les patrons des cadors européens à l’occasion des congrès de l’UEFA et de l’ECA. À la tête du PSG, Nasser Al-Khelaïfi dirige également l’Association européenne des clubs et a évidemment fait le déplacement, un bon moyen pour lui de s’entretenir avec ses homologues.

Des échanges attendus avec le Bayern, mais également l’Inter

Alors que le PSG est à la recherche d’un entraîneur, et vise notamment Julian Nagelsmann, des échanges avec le Bayern Munich sont envisageables puisque le technicien allemand est toujours engagé avec la formation bavaroise malgré son départ en mars. Mais en Italie, c’est l’axe PSG-Inter qui fait réagir. Et pour cause, la Gazzetta dello Sport révèle un long déjeuner de travail vendredi entre Nasser Al-Khelaïfi et Beppe Marotta, le directeur sportif nerazzurro, accompagné de l'administrateur délégué Alessandro Antonello.

ECA, sponsoring, mercato… Une réunion qui fait parler en Italie